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Общество

Москву и Подмосковье накрыл ливень с грозой

SHOT: в Подмосковье уже сильным ветром перевернуло деревья на трассе
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Москву и столичный регион накрыл ливень с грозой. О последствиях непогоды сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в Подмосковье рухнули деревья на трассе.

«Как рассказали SHOT водители, сильный ливень с градом и ураганным ветром застали их во время поездки между Ржевом и Зубцовом на Новорижском шоссе. По их словам, видимость на дорогах была нулевая, ветром повалило деревья, градом повредило стекла нескольких машин», — говорится в посте.

В МЧС столицы в период ливней рекомендовали не укрываться под деревьями, обходить шаткие конструкции и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

О непогоде предупреждал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в целом будет тепло, но осадки в ближайшие дни не закончатся, ясная погода ожидается не раньше выходных.

Ранее москвичам назвали самый дождливый день на этой неделе.

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