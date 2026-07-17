Стала известна подозрительная деталь о главе пропавшей в тайге семьи Усольцевых

aif.ru: пропавший в тайге с семьей Сергей Усольцев 75 раз выезжал за границу

Пропавший вместе с женой и дочерью в красноярской тайге прошлой осенью Сергей Усольцев за несколько лет до исчезновения 75 раз пересек границу России. Об этом сообщает aif.ru.

Издание отмечает, что такое количество поездок значительно превышает частоту выездов за рубеж даже для бизнесменов.

В статье перечислены попутчики Усольцева в заграничных перелетах — сотрудница прокуратуры ЗАТО с дочерью, судья Красноярского краевого суда, преподаватели и научные сотрудники.

Подчеркивается, что со своей супругой Ириной Усольцев летал за границу — в Узбекистан и Таиланд — всего четыре раза.

Особенно часто мужчина бывал в Турции, куда семь раз ездил с бизнесменом из Бухары и шесть раз — с гражданином Монголии.

В 2022 году Усольцев 25 раз слетал из Красноярска в Москву и несколько раз в Санкт-Петербург, останавливаясь в одном и том же номере апарт-отеля. Жена его в этих поездках не сопровождала.

Супругов Усольцевых с пятилетней дочерью и собакой породы корги ищут уже более девяти месяцев, но пока безрезультатно. При этом в СМИ продолжают появляться версии, согласно которым вся семья до сих пор жива.

Ранее в деле о пропаже семьи Усольцевых появилась версия о тайной тропе.