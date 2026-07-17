Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Стала известна подозрительная деталь о главе пропавшей в тайге семьи Усольцевых

aif.ru: пропавший в тайге с семьей Сергей Усольцев 75 раз выезжал за границу
Ирина Усольцев/«ЛизаАлерт» Красноярского края/VK

Пропавший вместе с женой и дочерью в красноярской тайге прошлой осенью Сергей Усольцев за несколько лет до исчезновения 75 раз пересек границу России. Об этом сообщает aif.ru.

Издание отмечает, что такое количество поездок значительно превышает частоту выездов за рубеж даже для бизнесменов.

В статье перечислены попутчики Усольцева в заграничных перелетах — сотрудница прокуратуры ЗАТО с дочерью, судья Красноярского краевого суда, преподаватели и научные сотрудники.

Подчеркивается, что со своей супругой Ириной Усольцев летал за границу — в Узбекистан и Таиланд — всего четыре раза.

Особенно часто мужчина бывал в Турции, куда семь раз ездил с бизнесменом из Бухары и шесть раз — с гражданином Монголии.

В 2022 году Усольцев 25 раз слетал из Красноярска в Москву и несколько раз в Санкт-Петербург, останавливаясь в одном и том же номере апарт-отеля. Жена его в этих поездках не сопровождала.

Супругов Усольцевых с пятилетней дочерью и собакой породы корги ищут уже более девяти месяцев, но пока безрезультатно. При этом в СМИ продолжают появляться версии, согласно которым вся семья до сих пор жива.

Ранее в деле о пропаже семьи Усольцевых появилась версия о тайной тропе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!