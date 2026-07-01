Семью Усольцевых могли вывезти на плато Путорана

Появилась новая версия исчезновения семьи Усольцевых, их могли вывезти вертолетом на плато Путорана. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, пропавшие припарковались на окраине поселка Кутурчин. Сергей, Ирина, их пятилетняя дочь и собака вышли из машины легко одетыми, семья скрылась за высоким железным забором строящегося дома и больше их никто не видел.

Хозяин постройки — известный в крае бизнесмен, владелец доли в охотхозяйстве в Кутурчинском Белогорье. Мужчина также владеет туристической фирмой, которая отправляет группы на плато Путорана. Это изолированный горный массив на севере края с реками, водопадами и скалами. Из-за труднодоступности место считается идеальным для того, чтобы скрыться.

Возможно, Усольцевы прошли на участок через задний вход, спрятались в доме, а затем хозяин вывез их на вертолете. По неподтвержденной информации, в день пропажи семьи в районе приземлялись два вертолета.

Местные жители также выдвинули версию о том, что семья Усольцевых не поднималась на гору Мальвинка, как того требовал маршрут. Вместо этого они якобы выбрались на тайную дорогу, где их ждала машина, в СК опровергли эту информацию.

Ранее в Красноярском крае восстановили полный маршрут семьи Усольцевых.