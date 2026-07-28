Во Франции закрыли мечеть за призывы бить детей

Власти Франции приняли решение о закрытии мечети Ат-Таква в пригороде Парижа за распространение радикальной исламистской идеологии и риторики, одобряющей терроризм. Об этом сообщает портал Valeurs Actuelles со ссылкой на постановление префектуры департамента Сена-Сен-Дени.

По данным издания, мечеть в городе Оне-су-Буа закрывают на шесть месяцев. Основанием для решения послужило видео, на котором имам призывал мусульман бить своих детей, если они отказываются совершать молитву. Префектура расценила это как нарушение и пример распространения радикальной идеологии. В 2019 году мечеть уже закрывали из-за несоответствия требованиям безопасности.

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