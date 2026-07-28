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Общество

Во Франции закрыли мечеть за призывы бить детей

В Париже мечеть закрыли на полгода за пропаганду радикального исламизма
StockLab/Shutterstock/FOTODOM

Власти Франции приняли решение о закрытии мечети Ат-Таква в пригороде Парижа за распространение радикальной исламистской идеологии и риторики, одобряющей терроризм. Об этом сообщает портал Valeurs Actuelles со ссылкой на постановление префектуры департамента Сена-Сен-Дени.

По данным издания, мечеть в городе Оне-су-Буа закрывают на шесть месяцев. Основанием для решения послужило видео, на котором имам призывал мусульман бить своих детей, если они отказываются совершать молитву. Префектура расценила это как нарушение и пример распространения радикальной идеологии. В 2019 году мечеть уже закрывали из-за несоответствия требованиям безопасности.

Накануне в Париже мужчина с ножом напал на трех женщин. Две из них получили ранения в брюшную полость и поясницу, их состояние оценивалось как тяжелое, но жизни пострадавших ничего не угрожало. Среди жертв оказалась беременная. Подозреваемого задержали. Он заявил, что действовал «по приказу Аллаха». По предварительным данным, нападавший страдает психическими расстройствами.

Ранее мусульман России призвали противостоять международному терроризму.

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