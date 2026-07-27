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Общество

В Париже мужчина с ножом «по приказу Аллаха» напал на трех женщин

Le Parisien: в Париже мужчина ранил ножом трех женщин
Shutterstock

В Париже мужчина с ножом напал на трех женщин. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники в полиции.

По данным издания, две женщины получили ранения в брюшную полость и поясницу, их состояние оценивается как тяжелое, но жизни пострадавших ничего не угрожает. Третья женщина отделалась более легкими травмами. По данным полиции, жертвам нападения 19, 24 и 36 лет. Всех пострадавших госпитализировали. Как уточняет Le Parisien, среди жертв оказалась беременная женщина.

Отмечается, что подозреваемого заметил сотрудник полиции, который вызвал подкрепление и задержал мужчину. На опубликованных в соцсетях видео нападавший говорит полицейским, что «сделал это по приказу Аллаха». По предварительной информации, мужчина страдает психическими расстройствами.

До этого в Баварии на юго-востоке Германии произошло нападение с ножом в школе. Несколько человек получили ранения. Подозреваемого задержали. Точные мотивы и обстоятельства преступления пока неизвестны.

Ранее во Франции неизвестный напал на мэра.

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