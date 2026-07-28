Москвичей предупредили о приближающейся непогоде

МЧС: сильный ветер, ливень и град ожидаются в ближайшие 1-2 часа в Москве

Ливень, град и ветер скоростью 15-20 м/с ожидаются в Москве в ближайшие 1-2 часа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по столице.

В ведомстве добавили, что непогода преимущественно будет наблюдаться в Троицком и Новомосковском административных округах.

МЧС рекомендовало водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от других транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями, добавили в ведомстве.

28 июля Москву и столичный регион накрыл ливень с грозой. По данным Telegram-канала SHOT, в Подмосковье рухнули деревья на трассе. По словам водителей, видимость на дорогах была нулевая, ветром повалило деревья, градом повредило стекла нескольких машин.

О непогоде предупреждал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в целом будет тепло, но осадки в ближайшие дни не закончатся, ясная погода ожидается не раньше выходных.

Ранее москвичам назвали самый дождливый день на этой неделе.