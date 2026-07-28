Психолог объяснила, как правильно отдыхать после работы

Психолог Каталина: в день нужно отдыхать не менее семи часов

Если человеку не удается почувствовать себя отдохнувшим даже после выходных, то ему необходимо пересмотреть нагрузку на работе и правильно выстроить свой отдых. Об этом НСН рассказала психолог Екатерина Каталина.

Специалист объяснила, что в день нужно отдыхать не менее семи часов. В этом время должны входить сон, отсутствие рабочих задач, дорога домой, бытовые дела, общение и прогулки на свежем воздухе. Однако она предупредила, что путь домой не всегда помогает восстановиться, особенно если человек едет в переполненном общественном транспорте, продолжает решать рабочие вопросы или отвечать на сообщения.

По словам психолога, качественное восстановление начинается тогда, когда нервная система перестает находиться в состоянии постоянного напряжения.

При этом эксперт посоветовала не ограничиваться пассивным отдыхом, а менять вид деятельности. После интеллектуальной работы и постоянного общения стоит выбирать тишину, прогулки, умеренную физическую активность, душ, дыхательные практики и спокойный ужин без рабочих переписок. Если же работа связана с монотонной и малоподвижной деятельностью, лучше помогут движение, смена обстановки и живое общение.

«Самый тревожный признак — когда даже после выходных человек не чувствует облегчения. Это может говорить о накопленном истощении или выгорании. В таком случае нужно не только «лучше отдыхать», но и пересматривать нагрузку, режим, обязанности и, возможно, обращаться за профессиональной помощью»,— отметила психолог.

Исследование онлайн-сервиса психотерапии «Ясно» до этого показало, что более 40% опрошенных россиян работают более 40 часов в неделю, причем у 44% из них переработки случаются чаще, чем один раз в неделю. По словам большинства респондентов, такой режим работы они выбирают чаще всего для того, чтобы заработать больше денег (36,5%), однако четверть из них (25,7%) не выбирает его самостоятельно – высокая нагрузка в таком случае оправдывается требованиями компании.

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