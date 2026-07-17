Бизнес-психолог объяснила, как не уволиться на эмоциях после тяжелой недели

После тяжелой недели желание уволиться может быть не решением, а реакцией на усталость, раздражение и накопившееся напряжение, рассказала «Газете.Ru» бизнес-психолог, экономист, к.э.н. Екатерина Каталина. По ее словам, в такой момент важно не обесценивать свое состояние, но и не превращать вспышку эмоций в необратимое действие.

«Скажите себе: с утра это ощущение либо пройдет, либо станет конструктивным планом. Если утром желание уйти осталось таким же сильным, это уже не эмоция, а решение», — пояснила Каталина.

По словам эксперта, первая задача — не написать заявление, а отделить усталость от реальной оценки работы. После недели дедлайнов, конфликтов, срочных поручений и переработок психика часто ищет самый быстрый способ вернуть контроль. Увольнение кажется таким способом: нажать кнопку, выйти из ситуации, прекратить давление. Но если решение принято в состоянии перегруза, человек может уйти не от плохой работы, а от своей временной неспособности восстановиться.

Поэтому после тяжелой недели Каталина советует сначала проанализировать обстановку: условия работы, отношения с руководством, атмосферу в коллективе, объем задач и собственную реакцию на результат труда. Иногда человеку нужен отпуск. Иногда — разговор с начальством о распределении нагрузки. А иногда смена места действительно становится лучшим решением.

Увольнение может быть рациональным шагом, если условия работы давно не соответствуют ожиданиям и принципам человека. Например, если сотрудника не уважает начальство, в коллективе постоянно напряженные отношения, требования растут, а зарплата нет. Или если переработки стали нормой: срочные поручения уходят домой, выходные исчезают, а отдых больше не восстанавливает.

«Если на выходных вы не можете расслабиться, думая только о том, что скоро придется возвращаться на работу, и эти мысли вызывают тревогу, это серьезный сигнал», — сказала эксперт.

Отдельно стоит посмотреть на отношение к самой работе. Нелюбовь к задачам сама по себе не всегда повод уходить: у любой профессии есть скучные, рутинные и неприятные части. Но если результат труда давно не радует, человек не видит смысла в том, что делает, а каждое новое поручение воспринимает как давление, вопрос уже не только в тяжелой неделе.

Перед заявлением стоит ответить на несколько вопросов: есть ли финансовая подушка, что именно не устраивает, можно ли изменить это внутри компании, есть ли предложения на рынке, какой срок поиска работы реалистичен.

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