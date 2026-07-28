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Общество

Возбуждено дело из-за гибели после избиения ученого РАН

СК завел дело из-за гибели после избиения ученого-агрария РАН Зезина
Пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН

Заведено уголовное дело после избиения директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (РАН), члена-корреспондента РАН Никиты Зезина, в результате которого он умер. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области.

В СК заявляли, что в Свердловской области было возбуждено уголовное дело по факту смерти пожилого мужчины, который перед этим был жестоко избит. Доклад о расследовании представят председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Как сообщал депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, 13 июля Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и заметил детей 8-10 лет, которые на квадроциклах уничтожали посевы. Первый связался с родителями школьников и договорился отвезти детей в институт, где их должны были забрать. Однако у здания ученых встретили несколько мужчин на джипах. Отец одного из детей, по словам Вегнера, напал на Зезина, нанес ему удары по голове, а затем принялся избивать Шанина. 22 июля ученый умер в больнице в Екатеринбурге. Ему было 67 лет.

Ранее россиянина осудили за избиение монтировкой чиновника.

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