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Общество

Собянин рассказал об использовании медицинской ИИ-платформы Москвы в регионах

Собянин: Москва помогает регионам успешно использовать ИИ в лучевой диагностике
Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва содействует регионам в эффективном применении искусственного интеллекта (ИИ) в лучевой диагностике, уже было обработано более 16 млн исследований. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в «Максе».

По его словам, в сфере здравоохранения в Москве уже добились существенных результатов, сейчас этот опыт активно масштабируется на всю страну.

Собянин рассказал, что алгоритмы искусственного интеллекта позволяют определить области возможных патологий, необходимые измерения и предоставляют дополнительную информацию. Он добавил, что технологии не заменяют врачей, а помогают выявить заболевания на ранних стадиях развития.

«В Москве алгоритмы могут одновременно выявлять до 14 патологий на одном медицинском изображении», – рассказал мэр столицы.

До этого председатель ФФОМС Илья Баланин рассказал, что врачи в России смогут применять искусственный интеллект (ИИ) при проведении различных анализов.

Ранее в США создали ИИ, способный адаптировать лечение рака под конкретного пациента.

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