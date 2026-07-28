В Госдуме предложили ввести единый «закон о тишине»

В Госдуме предложили ввести единый запрет на шумные работы с 22:00 до 8:00

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесут законопроект о едином минимальном ограничении на шумные работы в жилых помещениях с 22 часов до 8 часов утра. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что региональные запреты на ремонтные работы в квартирах не всегда однозначно применяются к строительным площадкам у домов, покосу травы, уборке снега и другим работам по содержанию территорий. Одна и та же работа в одном регионе прямо запрещена в утренние часы, а в другом жителям приходится доказывать, что она нарушает их право на отдых.

Ограничения предлагается распространить на строительные и ремонтные работы при возведении зданий, ремонт в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов, а также работы по содержанию общего имущества и благоустройству придомовых территорий. Принятие закона, по мнению авторов, поможет защитить жителей от раннего начала шумных работ и снизить количество судебных споров.

В России нет единого федерального закона о тишине — правила зависят от региона. В большинстве субъектов шуметь запрещено с 22:00-23:00 до 7:00-8:00, во многих также действует дневной тихий час с 13:00 до 15:00. Ремонтные работы разрешены только в будни днем, а в выходные и праздники часто полностью запрещены.

Как отмечала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, привлечь нарушителей к ответственности сложно из-за трудностей с фиксацией шума. Для этого нужен специалист со специальным оборудованием, а также полиция. По мнению депутата, самым эффективным способом решения проблемы остается договоренность с соседями.

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