В Госдуме рассказали, как соблюдать закон о тишине в многоквартирном доме

Депутат Разворотнева: в большинстве регионов есть запрет на шум в воскресенье
true
true
close
Валерий Мельников/РИА «Новости»

На режим тишины в многоквартирных домах оказывает влияние региональное законодательство. При этом привлечь нарушителей к ответственности может оказаться сложно из-за трудностей с фиксацией шума. Об этом RT рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Депутат напомнила о существовании санитарных норм, согласно которым уровень шума с 23.00 до 7.00 не должен превышать установленное количество децибел. Однако различные регионы принимают свои законы о тишине, которые имеют собственное время. При этом Разворотнева отметила, что, например, в Москве также предусмотрен период тишины с 13.00 до 15.00.

По словам депутата, в большинстве регионов существует запрет на шум в воскресенье. Однако принудительное соблюдение этих норм может вызывать трудности, предупредила она.

«Для того, чтобы зафиксировать нарушения нужно все-таки, чтобы там специально обученный человек со специальным аппаратом пришёл и зафиксировал превышение именно этого уровня шума. Во-вторых, нужно, чтобы пришла полиция и, соответственно, штраф наложила на нарушителя... А с полицией даже не у всех регионов заключены соглашения», — объяснила Разворотнева.

Депутат добавила, что в таком случае самым эффективным способом решения проблемы будет договоренность с соседями.

Ранее в Госдуме назвали основания для выселения из квартиры.

