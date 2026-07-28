Стало известно об охоте внучки убитого экс-мэра Самары за его деньгами

Внучка бывшего мэра Самары Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве родных, охотилась за дивидендами деда и присвоила себе более полумиллиона рублей. Об этом сообщают «Известия» из зала Самарского областного суда.

Речь идет об акциях фирмы, в которой экс-мэр Самары Виктор Тархов являлся соучредителем. Главный бухгалтер компании заявила, что в конце декабря 2025 года внучка Тархова приехала в офис в выходной день и убедила гендиректора выплатить ей дивиденды деда. По словам свидетельницы, Екатерина давила на жалость, заявив, что ее бабушка серьезно заболела, и семья отдала очень много денег за перевозку ее в Москву на спецмашине.

Для выдачи дивидендов у женщины попросили доверенность. Через несколько часов, как уточнила бухгалтер, она привезла фальшивую бумагу, по которой ей выдали 500 тысяч рублей. Гендиректор пытался дозвониться до Виктора Тархова, но он не брал трубку. Спустя месяц внучка вновь попросила денег и показала бумагу, согласно которой могла получать деньги вместо деда и расписываться за него.

7 февраля 2025 года Екатерине Тарховой предъявили обвинения в двойном убийстве. По версии следствия, Тархова вместе со знакомым, гражданином Грузии Дмитрием Метревели, под руководством его родной тети Светланы Метревели отравила неизвестным веществом бабушку и деда. Затем подельники подделали документы и попытались продать имущество, в том числе компанию «Новитрек», совладельцем которой был Виктор Тархов. Сумма ущерба составила несколько миллионов рублей.

Екатерина Тархова полностью признала вину в двойном убийстве. Кроме того, ей вменяют мошенничество в особо крупном размере, кражи с банковского счета и др. По ним вину она признала лишь частично или не признала совсем.

Виктор Тархов возглавлял администрацию Самары с 2006 по 2010 год. В 2010-м пытался избраться повторно, но проиграл и стал заниматься бизнесом. Тархов также был совладельцем экологической компании «Новитрек» в Новокуйбышевске — владел 38,7%.

Ранее стало известно, как Тархова избавилась от останков бабушки и деда.