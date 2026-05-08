Обвиняемая в двойном убийстве внучка экс-мэра Самары сама купила пилу

Обвиняемая в двойном убийстве внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова сама купила пилу. Кадры из магазина опубликовала пресс-служба областной прокуратуры.

На видео попало, как женщина на кассе пробивает инструмент.

Ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении 31-летней внучки бывшего градоначальника. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В конце апреля стало известно, что Тарховой добавили новую статью — надругательство над телами умерших. По информации СМИ, Тархова с подельником воспользовалась мясорубкой, чтобы уничтожить останки. Женщине уже предъявили более десятка обвинений: убийство двух человек, мошенничество в особо крупном размере, кражи с банковского счета и др.

По версии следствия, Тархова вместе со звоним знакомым, гражданином Грузии Дмитрием Метревели под руководством его родной тети Светланы Метревели отравила неизвестным веществом Виктора и Наталью Тарховых. Затем с помощью матери Светланы — Таисии Киселевой — подельники подделали документы и попытались продать имущество, в том числе компанию «Новитрек». Сумма ущерба составила несколько миллионов рублей.

