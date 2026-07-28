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Общество

В Московской области на женщину напала гадюка

SHOT: гадюка напала на дачницу прямо на участке в Подмосковье
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Московской области на дачницу напала гадюка. У женщины из руки хлестала кровь и начался сильнейший отек, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Пострадавшая находилась на огороде в Раменском, как вдруг неожиданно ей в левую руку впилась змея. Почти сразу же из места укуса пошла кровь, и появилась большая опухоль, которая росла на глазах, — рука напоминала небольшую подушку», — говорится в посте.

В больнице россиянке ввели специальную сыворотку и назначили лечение. Уточняется, что женщина провела в медучреждении несколько дней.

В начале июля этого года поэт Ильяс Идзиев попал в больницу после того, как его укусила краснокнижная змея в Дагестане. Инцидент произошел в Избербаше, во дворе дома. Писатель занимался своими делами, когда на него напала гюрза — одна из самых крупных гадюк, яд которой вызывает поражение нервной системы.

Вскоре мужчину заметил родственник и вызвал медиков. Плечо и рука дагестанца покрылись фиолетовыми пятнами, одна рука сильно опухла. Идзиева экстренно доставили в медучреждение — его состояние удалось стабилизировать.

Ранее у берегов Приморья появились ядовитые рыбы.

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