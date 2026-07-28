Испания потеряла возможность тушить лесные пожары без российских вертолетов «Камова». Об этом пишет газета 20 Minutos.

Отмечается, что законтрактованные в настоящий момент вертолеты могут перевозить на борту на 25-30% меньше воды, чем машины, которые использовались в королевстве несколько лет назад. Издание отмечает, что российские вертолеты «Камова», которых лишилась Испания из-за санкций против РФ, считаются лучшими в борьбе с огнем. Российские вертолеты «Камова» могут сбрасывать от 4000 до 5000 литров воды при тушении пожара.

На прошлой неделе Управление гражданской защиты Испании задействовало механизм гражданской защиты Евросоюза для борьбы с лесными пожарами и запросило четыре специализированных самолета.

Власти Испании объявили режим ЧС в автономном сообществе Мадрид и в провинции Авила (автономное сообщество Кастилия и Леон) из-за ситуации с лесными пожарами. На фоне распространения огня были эвакуированы около 11,5 тыс. человек.

Ранее СМИ назвали последствия аномальной жары в Европе.