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Общество

Стало известно о снижении доходов стоматологов

«Ъ»: медианная зарплата стоматологов в России опустилась до 90 тысяч рублей в месяц
Shutterstock

В период с января по апрель этого года медианная зарплата российских стоматологов снизилась на 10%, составив 90 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Dream Job.

Также из материала следует, что меньше стали получать и менеджеры по продажам в медорганизациях. Их зарплаты снизилась на 3,1, до 77,5 тысячи рублей.

Как отмечают в сервисе по поиску работы SuperJob, доходы стоматологов существенно разнятся в зависимости от региона. Так, в Москве терапевт может зарабатывать до 220 тыс. рублей в месяц, а хирург — до 300 тыс. рублей.

Вместе с тем, по данным Росстата, которые приводит газета, среднемесячная номинальная зарплата в области здравоохранения и соцуслуг в этот период составила 84,8 тыс. рублей, показав увеличение на 10,2%.

До этого издание сообщало, что в июне 2026 года медианная предлагаемая зарплата в сфере искусства и массмедиа выросла на 4% по сравнению с прошлым годом и достигла 80,5 тыс. рублей. Медианная заработная плата — это статистический показатель, который делит всех работающих россиян ровно пополам: 50% сотрудников получают доход ниже этого значения, а 50% — выше. Издание уточняет, что наиболее высокие предложения работодателей получили арт-директора (150 тыс. рублей), гейм-дизайнеры (115 тыс.), дизайнеры и художники (82,2 тыс.), а также режиссеры, сценаристы, копирайтеры и журналисты.

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