Стало известно, кто чаще всего выгорает в России

«Стахановец»: чаще всего на работе выгорают учителя, госслужащие и финансисты

Чаще всего в России выгорают не те, кто физически перерабатывают, а те, кто много думают: учителя, врачи, инженеры, программисты, финансовые аналитики, госслужащие. Это показало исследование компании «Стахановец», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

19% сотрудников образования сталкиваются с симптомами выгорания — каждый пятый учитель в России находится в состоянии хронического истощения. Они не увольняются, но качественно работать уже не могут. Второе место занимают госслужащие. «Часто человек приходит с идеей что-то изменить, а через год понимает: его труд не имеет видимого эффекта. 18% сотрудников госуправления находятся в состоянии выгорания», — отмечают аналитики.

На третьем месте — финансисты и банковские сотрудники. «Работа идет в режиме постоянного цейтнота: отчетность сдается ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Отпуск — это когда ты все равно проверяешь почту. 21% сотрудников финансового сектора испытывают симптомы выгорания», — говорят аналитики.

Четвертое место — топ-менеджмент. «Генеральный директор, операционный директор — одни из самых выгоревших людей. Их выгорание замечают последними. Оно достигает 70–80%, точной статистики нет, поскольку мало кто готов признаться в слабости», — заявили аналитики.

По данным эксперта Андрея Кассони, 22% респондентов, проработав три года на позиции управленца, начинают испытывать симптомы истощения, а 45% находятся в предвыгорающем состоянии. «Руководителям нужно быстро реагировать на изменения, принимать сложные решения в условиях высокого риска. При этом к ним предъявляются жесткие требования со стороны вышестоящего менеджмента, рынка и сотрудников», — прокомментировал он.

В рейтинге также IT-специалисты и инженеры. 22% разработчиков — в критической стадии выгорания. В России среди всех IT-специалистов эта доля достигает 60%.

Директор по продукту «Стахановец» Карина Остроносова объясняет: «Выгорание — проблема высокоинтеллектуальных профессий. Их главный инструмент — мозг. Выгорание наступает не от того, что человек много работает, а от постоянных переключений между задачами. Сообщения в чатах, звонки, уточнения — это истощает быстрее любой переработки. Признаки выгорания заметны за три-четыре месяца до того, как человек сам его осознает. Это не лень и не слабость. Это мозг, который не получает времени на восстановление».

Ранее россиян предупредили о риске выгорания из-за стремления быть «осознанным» и «в ресурсе».