В РФ назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере креативных индустрий

В июне 2026 года медианная предлагаемая зарплата в сфере искусства и массмедиа выросла на 4% по сравнению с прошлым годом и достигла 80,5 тыс. рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на данные hh.ru.

Медианная заработная плата — это статистический показатель, который делит всех работающих россиян ровно пополам: 50% сотрудников получают доход ниже этого значения, а 50% — выше. Издание уточняет, что наиболее высокие предложения работодателей получили арт-директора (150 тыс. рублей), гейм-дизайнеры (115 тыс.), дизайнеры и художники (82,2 тыс.), а также режиссеры, сценаристы, копирайтеры и журналисты.

«Ъ» добавляет, что подобная тенденция связана с сезонностью спроса в этом секторе, а также общей индексацией зарплат.

Газета также приводит данные Минэкономразвития, согласно которым, по итогам 2025 года объем креативной экономики России достиг 8,3 трлн рублей, а доля креативного сектора в ВВП — 4,2%.

До этого сообщалось, что только 28% представителей поколения альфа — подростков в возрасте 14–15 лет — готовы в будущем работать в офисе с четким графиком и нормированным рабочим днем.

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