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Общество

Стало известно о первых жертвах землетрясения в Японии

Fuji: в результате взрыва в ТЦ после землетрясения в Японии есть погибшие
Kyodo/Reuters

В результате взрыва в торговом центре после землетрясения в Японии есть погибшие. Об этом сообщил местный телеканал Fuji.

По информации источника, спасти не удалось по меньшей мере несколько человек. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.

Как сообщил телеканал NHK, обрушился второй этаж торгового центра. Многие люди оказались под завалами. Около 200 человек эвакуировали. Также поступает информация о раненых.

Взрыв в здании торгового центра Aeon Mall Kumamoto в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю произошел 28 июля после мощного землетрясения. По данным журналистов, примерно в 18:00 по местному времени (12:00 мск) в пожарные службы поступило несколько сообщений о том, что в здании раздался звук взрыва и поднялся дым. На кадрах, снятых с вертолета, видно, что часть внешней стены торгового центра обрушилась, обнажив металлические конструкции. Кроме того, можно увидеть обломки конструкции, похожей на крышу, и отверстие в кровле здания.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 28 июля в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии. Очаг залегал на глубине около 10 километров. По данным телеканала NHK, в результате удара стихии пострадали более 50 человек. Землетрясение привело к пожарам, повреждению дорог и мостов, а также обрушению зданий и отключению электричества.

Ранее российский турист застрял в поезде в районе мощного землетрясения в Японии.

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