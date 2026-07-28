В Японии десятки людей пострадали при землетрясении

NHK: более 50 человек пострадали в результате землетрясения в Японии

Более 50 человек пострадали в результате землетрясения на острове Кюсю в Японии. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные медицинского центра Яцусиро.

Землетрясение привело к пожарам, повреждению дорог и мостов, а также обрушению зданий и отключению электричества.

28 июля на острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро выпущено предупреждение об угрозе цунами.

В конце июня национальное метеорологическое управление страны сообщило, что на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9. По его информации, эпицентр толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 км.

Компания Tohoku Electric Power Company после землетрясения начала проверку атомной электростанции «Хигасидори», расположенной в префектуре Аомори. Сила толчков в регионе составила 6+ по семибалльной шкале Японии.

Ранее в Японии после землетрясения закрыли более 100 школ.