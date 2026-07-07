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Общество

В Кузбассе начали готовить укрытия после атаки БПЛА на Омскую область

Губернатор Кузбасса Середюк заявил о подготовке убежищ в муниципалитетах
Кирилл Брага/РИА Новости

Власти начали готовить укрытия в Кемеровской области после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Омскую область. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Он рассказал, что связался с правительством Омской области и на основе полученной информации провел совещание с силовыми структурами Кемеровской области.

«Поставил задачу максимально использовать опыт наших соседей и других регионов страны», — подчеркнул Середюк.

Он отметил, что власти Кемеровской области решили заранее принять меры по обеспечению безопасности, чтобы «все было готово» к возможному налету дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора, работа ведется в круглосуточном режиме.

«Приводим в порядок убежища в наших муниципалитетах. Готовим для сайта администрации правительства Кузбасса раздел с полной информацией о них», — говорится в заявлении.

6 июля украинские БПЛА впервые атаковали Омск. Беспилотники преодолели 2500 км от границы Украины и ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), который является одним из крупнейших в мире. В связи с налетом дронов в местном аэропорту вводили ограничения на прием и отправку самолетов. Информация о пострадавших не поступала. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ярославской области отразили крупнейшую атаку ВСУ на местный НПЗ.

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