Власти сообщили о десятках оборудованных укрытий в Томской области

На территории Томской области расположены десятки укрытий на случай атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на сайте правительства региона.
«Напоминаем жителям региона о наличии специально оборудованных укрытий или убежищ на случай возможного объявления террористических угроз с использованием беспилотных летательных аппаратов. В частности, в Томской агломерации оборудованы около 70 укрытий», — говорится в заявлении.
В закрытом городе Северске находится больше всего убежищ. В административном центре региона их насчитывается 11.
Как отметили власти, в случае опасности атаки БПЛА на территории Томской области сработает система оповещения. В публикации подчеркивается, что снимать и публиковать в сети кадры с местами падения дронов запрещено.
7 июля губернатор Кемеровской области Илья Середюк рассказал, что в регионе начали готовить укрытия на случай атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Решение было принято после налета дронов на Омскую область, произошедшего 6 июля. Тогда летательные аппараты преодолели 2500 км от границы Украины и ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу.
Ранее министерство обороны РФ раскрыло число украинских БПЛА, сбитых над регионами в ночь на 14 июля.