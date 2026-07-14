Власти сообщили о десятках оборудованных укрытий в Томской области

В Томской области насчитывается около 70 укрытий на случай атаки БПЛА

На территории Томской области расположены десятки укрытий на случай атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Напоминаем жителям региона о наличии специально оборудованных укрытий или убежищ на случай возможного объявления террористических угроз с использованием беспилотных летательных аппаратов. В частности, в Томской агломерации оборудованы около 70 укрытий», — говорится в заявлении.

В закрытом городе Северске находится больше всего убежищ. В административном центре региона их насчитывается 11.

Как отметили власти, в случае опасности атаки БПЛА на территории Томской области сработает система оповещения. В публикации подчеркивается, что снимать и публиковать в сети кадры с местами падения дронов запрещено.

7 июля губернатор Кемеровской области Илья Середюк рассказал, что в регионе начали готовить укрытия на случай атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Решение было принято после налета дронов на Омскую область, произошедшего 6 июля. Тогда летательные аппараты преодолели 2500 км от границы Украины и ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу.

Ранее министерство обороны РФ раскрыло число украинских БПЛА, сбитых над регионами в ночь на 14 июля.