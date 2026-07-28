В Японии из-за землетрясения обрушился крупный торговый центр

В районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии в результате землетрясения обрушился крупный торговый центр и часть моста. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным местной полиции, более 200 человек были эвакуированы из ТЦ Aeoт Mall Kumamoto. В настоящий момент о пострадавших не сообщается.

Кроме того, часть моста Уянаги была повреждена и рухнула в реку Кума. Уточняется, что это была велосипедная и пешеходная дорога. В результате происшествия никто не пострадал.

28 июля на острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро выпущено предупреждение об угрозе цунами. По данным медицинского центра Яцусиро, более 50 человек пострадали в результате землетрясения.

В конце июня национальное метеорологическое управление страны сообщило, что на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9. По его информации, эпицентр толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 км.

Ранее в Японии после землетрясения закрыли более 100 школ.