Кузбасс вошел в число самых экономных регионов России

Кузбасс занял 69 место среди 85 регионов России в свежем рейтинге по розничной торговле. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на статистику «РИА Рейтинг».

«Низкие значения показателя отмечаются в Чеченской Республике, Республике Марий Эл, Республике Крым, Республике Алтай, Курганской области и в Кемеровской области», — отметили эксперты.

Согласно данным источника, за первые 5 месяцев 2026 года обычный житель Кузбасса потратил в магазинах 126 тысяч рублей. В то же время в соседней Новосибирской области этот показатель составил 190 тысяч рублей.

При этом в среднем продажи по России выросли на 5%, а Кузбасс увеличил этот показатель на 2,8%.

Эксперт по личному бренду, психолог, кандидат экономических наук Милана Орехова до этого говорила, что любителям тратить деньги избежать зависимости от шопинга помогут личный лимит на спонтанные покупки и правило отложенной оплаты. Специалист также посоветовала удалить сохраненные банковские карты из приложений.

Ранее россиянам посоветовали завести виртуальную карту для интернет-покупок.