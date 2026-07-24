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Россиянам дали совет, как избежать зависимости от шопинга

Психолог Орехова: избежать зависимости от шопинга поможет отложенная оплата
Big Shot Theory/Shutterstock/FOTODOM

Любителям совершать покупки избежать зависимости от шопинга помогут личный лимит на спонтанные траты и правило отложенной оплаты. Об этом NEWS.ru рассказала эксперт по личному бренду, психолог, кандидат экономических наук Милана Орехова.

Специалист подчеркнула, что сегодня для многих людей шопинг является способом справиться со стрессом, тревогой или просто плохим настроением. Однако важно уметь отличать истинную потребность от эмоционального порыва.

«Проблема начинается, когда процесс превращается в основной способ почувствовать себя лучше. Удовольствие быстро проходит, а на его место приходят чувство вины и финансовые трудности. Чтобы не превратить шопинг в зависимость, важно отделять реальную потребность от эмоционального импульса», — предупредила психолог.

Она также посоветовала удалить сохраненные банковские карты из приложений для покупок.

По словам эксперта, перед приобретением какой-либо вещи следует задумать о ее необходимости. Кроме того, рекомендуется ввести правило отложенной оплаты, отказываясь от приобретения незапланированных товаров на определенное время.

Тем, кто регулярно сталкивается с желанием потратить деньги на фоне стресса, усталости или конфликтов, психолог посоветовала искать другие способы восстановления эмоционального состояние, например занятия спортом или прогулки на свежем воздухе.

Старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина до этого говорила, что 8-10 тысяч шагов, пройденных по магазинам с сумками в руках, становятся настоящей тренировкой. Однако, по ее словам, силовой нагрузка становится только когда в дело вступают тяжелые пакеты.

Ранее маркетолог объяснил тягу россиян к ненужным покупкам.

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