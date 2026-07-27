Россиянам посоветовали завести виртуальную карту для интернет-покупок

Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту, так как это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. Об этом Общественная Служба Новостей сообщает со ссылкой на рекомендации специалистов Центра финансовой экспертизы организации Роскачества.

Она призвала никогда не использовать на сомнительных сайтах или маркетплейсах главную зарплатную или дебетовую карту, на которой могут храниться крупные суммы. Цифровую карту можно выпустить бесплатно, это защитит карту от несанкционированного списания средств даже в том случае, если мошенники завладеют данными карты.

Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции – это позволит предотвратить вывод средств даже в случае, если преступники узнают реквизиты карты, подчеркнули эксперты Роскачества.

В случае подозрительных звонков от лиц, которые выдают себя за сотрудников службы безопасности банка, Центробанка, полиции или прочих официальных ведомств, требуя прислать им код подтверждения или перевести деньги на якобы «безопасный счет», важно немедленно прервать разговор, подчеркнули эксперты. Они напомнили, что настоящие сотрудники ведомств никогда не звонят с подобными просьбами, при сомнениях лучше положить трубку и позвонить в банк по официальному номеру, который указывается на карте.

До этого в МВД предупредили, что мошенники начали использовать новую схему обмана, оставляя банковскую карту в банкомате, а затем обвиняя человека, который ее обнаружил, в краже. Кроме того, аферисты звонят гражданам, представляясь сотрудниками банка, и заявляют, что счета якобы были заблокированы системой «Антифрод» из-за подозрений в причастности к деятельности дропперов, пытаясь таким образом получить доступ к деньгам или персональным данным жертвы.

Ранее в МВД напомнили россиянам, что необходимо сразу же сделать жертвам аферистов.