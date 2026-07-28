Россиянам назвали причины дневной сонливости

Чрезмерная сонливость, которую испытывают некоторые люди, несмотря на продолжительный ночной сон, может быть связана с неочевидными причинами, рассказала терапевт Ольга Сухарева в своем Telegram-канале.

«Некоторые люди могут буквально спать по 10–12 часов ночью и все равно просыпаться неотдохнувшими с утра», — написала она.

Одна из таких причин — прием некоторых лекарств, в том числе антигистаминных препаратов или же антидепрессантов. Дневная сонливость может возникнуть из-за анемии и гипотиреоза, заявила врач. Среди других причин Сухарева назвала депрессию, другие ментальные проблемы, а также сменную работу и синдром обструктивного апноэ сна и нейродегенеративные заболевания.

Терапевт обратила внимание, что бывает и первичная гиперсомния — самостоятельное расстройство сна, при котором выраженная сонливость не объясняется другими заболеваниями.

До этого невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Елена Царёва рассказала, что проявление у человека дневной сонливости может в некоторых случаях указывать на серьезные проблемы с организмом. В частности, такой симптом проявляется при дефиците микроэлементов, нарушениях углеводного обмена и психических заболеваниях.

Ранее были названы группы лекарств, которые могут вызывать сонливость.