Названы группы лекарств, которые могут вызывать сонливость

Врач Чудинская: препараты от аллергии могут вызывать сонливость
Основные лекарства, которые вызывают сонливость — это антигистаминные препараты первого поколения, бензодиазепины (препараты для лечения панических атак, тревоги и нарушений сна), некоторые антидепрессанты, миорелаксанты центрального действия (применяют при мышечных спазмах, остеохондрозе и травмах), противоэпилептические средства и опиоидные анальгетики, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

По словам доктора, сонливость возникает, когда лекарство проникает через гематоэнцефалический барьер (защитный «фильтр» мозга) и влияет на нейромедиаторы — вещества, передающие сигналы между нервными клетками.

«Антигистаминные препараты I поколения (димедрол, супрастин, тавегил) блокируют не только гистаминовые, но и холинергические рецепторы в ретикулярной формации ствола мозга — зоне, отвечающей за бодрствование. Бензодиазепины (диазепам, золпидем, зопиклон) усиливают действие ГАМК — главного тормозного медиатора центральной нервной системы (ЦНС). Нейроны «замедляются», наступает расслабление и сонливость. Некоторые антидепрессанты (амитриптилин, миансерин, тразодон) блокируют гистаминовые Н1- и альфа1-адренорецепторы в мозге, что дает седативный эффект. Миорелаксанты центрального действия (толперизон, тизанидин) снижают мышечный тонус через воздействие на спинной и головной мозг, параллельно вызывая общую заторможенность. Противоэпилептические средства (габапентин, прегабалин) также усиливают ГАМК, а опиоидные анальгетики (трамадол, кодеин) активирует опиоидные рецепторы в ЦНС, угнетая ретикулярную активирующую систему», — рассказала доктор.

Даже «безопасный» препарат может вызвать выраженную седацию при определенных условиях: возраст старше 65 лет, одновременный прием трех и более препаратов, печеночная или почечная недостаточность, прием алкоголя или других депрессантов ЦНС и индивидуальная чувствительность.

«Снизить сонливость без отмены препарата возможно, если действовать последовательно. Если препарат не требует строгого графика, принимайте его вечером, за 1–2 часа до сна. Это сместит пик концентрации на ночные часы. Исключите «усилители» седации: откажитесь от алкоголя, седативных трав (валериана, пустырник) и безрецептурных снотворных на период адаптации. И обсудите с врачом альтернативу, например, при аллергии антигистаминные II–III поколения (лоратадин, фексофенадин) практически не проникают в мозг и не вызывают сонливости. При тревоге вместо бензодиазепинов иногда можно рассмотреть агомелатин или буспирон. И дайте себе время на адаптацию. К седативному эффекту многих препаратов (особенно антидепрессантов) развивается толерантность за 7–14 дней. Если сонливость не мешает критически, стоит подождать. Главное — никогда не прекращайте прием препарата резко без консультации врача — это может вызвать синдром отмены или ухудшение основного заболевания», — заключила доктор.

Ранее врач предупреждала, что прием антигистаминных препаратов перед сексом может вызывать сухость слизистой и дискомфорт.

 
