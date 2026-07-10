Врач предупредила об опасных причинах дневной сонливости

Если у человека внезапно проявляется дневная сонливость, то это не всегда связано с плохим качеством сна – в некоторых случаях такое состояние может указывать на серьёзные проблемы с организмом. В частности, такой симптом проявляется при дефиците микроэлементов, нарушениях углеводного обмена и психических заболеваниях, предупредила в беседе с RT невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Елена Царёва.

Одной из распространённых причин сонливости она назвала депривацию сна, которая может быть связана с бессонницей. Кроме того, причиной может быть синдром беспокойных ног, мешающий мозгу уснуть, а также остановки дыхания во сне.

Кроме того, часто сонливость становится признаком депрессии – это заболевание может как лишать сна, так и наоборот вводить в сонное состояние, отметила врач.

«Люди с депрессией могут испытывать раннее пробуждение с невозможностью повторного засыпания... Либо другая ситуация – человек испытывает увеличенную потребность во сне и может спать по 12 часов, не высыпаться и оставаться сонливым в течение дня», – пояснила Царёва.

К постоянному чувству недосыпа и усталости приводят дефицит витамина D, витаминов группы B и железа, а также нарушения работы щитовидной железы. В последнем случае человек сталкивается не только с сонливостью, но и с отёками, замедлением мыслительной деятельности, проблемами с засыпанием.

Врач посоветовала при появлении сонливости проверить инсулинорезистентность и другие нарушения углеводного обмена. По её словам, часто сонливость вызывают быстрые углеводы, провоцирующие выработку инсулина выше нормы, и, как следствие, падение сахара. Человек при этом становится вялым, усталым, ему всё время хочется спать, пояснила сомнолог.

Бороться с дневной сонливостью нужно устранением первопричины. Также помогают кофеин, яркий голубой свет и физическая активность, отметила врач. Она призвала не злоупотреблять дневным сном, ограничиваясь 15–20 минутами, так как в противном случае вместо чувства бодрости появится тяжесть в голове.

До этого сомнолог Михаил Полуэктов предупредил, что постоянная беспричинная сонливость, которая длится более месяца, а также эпизоды провалов в сон могут сигнализировать о нарколепсии – заболевании, при котором человек может внезапно уснуть посреди разговора, рабочего дня или за рулём. В случае появления симптомов недуга он посоветовал обратиться за консультацией к неврологу.

Ранее были названы группы лекарств, которые могут вызывать сонливость.