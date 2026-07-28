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Общество

Две россиянки попались на передаче Украине запрещенной информации о ВС РФ

В Херсонской области задержали двух женщин по делу о госизмене в пользу Украины
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Херсонской области задержали двух женщин по подозрению в передаче данных спецслужбам Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По информации агентства, задержаны женщины в возрасте 43 и 56 лет. Они занимались сбором информации о местах размещения российских военных и сотрудников правоохранительных органов на территории региона. Эти данные они передавали украинским спецслужбам через иностранный почтовый сервис.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене. Фигуранткам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

До этого 17-летний подросток из Кургана стал фигурантом дела о государственной измене. Установлено, что он самостоятельно связался с представителем подконтрольного СБУ украинского террористического движения, выразив желание помогать иностранной организации в нанесении ущерба безопасности России. Молодой человек писал на улицах Кургана призывы вступать в эту террористическую организацию и отправлял кураторам фотографии автомобилей с символикой СВО, которые планировалось поджечь. За выполненные задания ему заплатили $30. Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее физика из института «Роскосмоса» арестовали по делу о госизмене.

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