«Ездил на Украину и в Молдову». Физика из института «Роскосмоса» арестовали по делу о госизмене

Сотрудника входящего в состав «Роскосмоса» института ЦНИИМаш заподозрили в госизмене. Суд отправил его под арест. Дело засекречено, однако известно, что 35-летний ученый занимался исследованиями турбулентности. Это уже четвертый физик ЦНИИМаш, задержанный по обвинению в госизмене с 2018 года. Что известно об ученом и его уголовном деле — в материале «Газеты.Ru».

Мещанский районный суд Москвы арестовал 35-летнего ученого Максима Кравчука из подмосковного города Щелково, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что мужчина был задержан 24 июня. Дело засекречено, так что его подробности неизвестны. По данным издания, мужчина работает во входящем в структуру «Роскосмоса» Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш) в Москве. Ученый занимается исследованиями турбулентности и опубликовал несколько статей по аэродинамике.

«В 2016 году он получил от властей квартиру по программе «Социальной ипотеки» как молодой ученый. Также он развивал свой бизнес, а до начала СВО регулярно ездил на Украину и в Молдову»,

— добавляет канал.

«Осторожно, новости» пишет, что мужчина стал как минимум четвертым сотрудником ЦНИИМаш, обвиненным в госизмене с 2019 года, а сотрудники ФСБ ранее «арестовывали его работников, которые сотрудничали с европейскими учеными по грантовым программам ЕС».

ТАСС также сообщает об аресте физика.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Кравчука М. удовлетворено», — цитирует агентство электронную картотеку суда.

Сам Кравчук решение суда обжаловал .

ЦНИИМаш — головной научно-исследовательский институт Роскосмоса, сотрудники которого занимаются изучением процессов и технологий, связанных с конструированием и запуском ракет и космонавтикой в целом, а также проектированием техники. Кроме того, в его состав входит Центр управления полетами.

Аресты в ЦНИИМаш

Первым задержанным по подозрению в госизмене сотрудником ЦНИИМаш 20 июля 2018 года стал 74-летний кандидат технических наук Виктор Кудрявцев. По данным источников газеты «Коммерсантъ», его обвиняли в передаче одной из стран НАТО информации о гиперзвуковом оружии.

Агентство «Интерфакс» уточняло, что, по данным следствия, в 2013 году ученый в двух электронных письмах передал брюссельскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики секретные данные о гиперзвуковых аэродинамических конфигурациях ракетных двигателей для комплексов «Кинжал» и «Авангард».

В 2019 году Кудрявцеву из-за проблем со здоровьем изменили меру пресечения на подписку о невыезде, а в 2020 году по этой же причине расследование по делу приостановили. 29 апреля 2021 года ученый скончался.

5 июня 2019 года был задержан ученик Кудрявцева, бывший начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИМаш Роман Ковалев. Его дело также было засекречено, но по данным СМИ, он тоже считался следствием причастным к передаче сведений о гиперзвуковом оружии. 22 июня 2020 года его признали виновным в госизмене и приговорили к семи годам колонии строгого режима. Свою вину физик признал.12 апреля 2022 года суд досрочно освободил мужчину из-за обнаружения у него четвертой стадии рака, а спустя две недели Ковалев умер.

В июле 2019 года также был задержан 77-летний сотрудник ЦНИИМаш Сергей Мещеряков, его отправили под домашний арест. По информации источников «Интерфакса», он не был связан с исследованиями Кудрявцева и Ковалева:

«Предметом интереса к Мещерякову со стороны правоохранительных органов могла стать его деятельность «в области противодействия астероидной опасности, включая технологии заглубинных ядерных взрывов на астероидах в космосе».

Уточняется, что Мещеряков занимался вопросами защиты Земли от астероидов в рамках программы FP7-SPACE, головной организацией в которой являлся Немецкий аэрокосмический центр. По данным телеканала RTVI, в 2021 году физика приговорили к семи годам лишения свободы условно. Дальнейшая его судьба неизвестна, публичной информации о жизни и состоянии физика нет.

В августе 2024 года в отношении заместителя генерального директора ЦНИИмаш Ивана Юдакова возбудили уголовное дело по факту хищений в институте на сумму свыше 100 млн рублей. В сентябре 2024 года он был отправлен под домашний арест. 20 февраля 2025 года Юдакову предъявили обвинения по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Мошенничество в особо крупном размере».