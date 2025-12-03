Подростку, получившему $30 за фото машин с символикой СВО, грозит срок за госизмену

В Кургане 17-летнего подростка арестовали по обвинению в госизмене за помощь ВСУ

Подросток из Кургана делал фото автомобилей и стал фигурантом дела о государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы УФСБ России по Курганской области.

Некоторое время назад 17-летний юноша якобы связался с представителем подконтрольного СБУ украинского террористического движения, выразив желание помогать иностранной организации в нанесении ущерба безопасности России.

По данным ведомства, молодой человек писал на улицах Кургана призывы вступать в эту террористическую организацию и отправлял кураторам фотографии автомобилей с символикой СВО, которые планировалось поджечь.

За выполненные задания ему заплатили $30. Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

