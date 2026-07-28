«Конституция и совесть»: в Госдуме раскрыли главный минус алиментного фонда

Действующие в России меры по борьбе с неплательщиками алиментов, включая запрет на выезд за границу и блокировку крупных покупок, в целом доказали свою эффективность. Что касается идеи создать алиментный фонд, то это вряд ли принесет пользу – если государство начнет гасить долги отцов-алиментщиков, они вообще перестанут поддерживать своих детей, считает первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Создание алиментного фонда лишь переложит долги отцов на государство, а также потребует вливания дополнительных бюджетных средств – как в сами долги, так и в создание системы контроля и администрирования, отметила депутат. Эти средства, по ее мнению, намного целесообразнее было бы направлять на поддержку детей.

«Поэтому мы принимаем законодательные меры, которые помогают напомнить человеку, что он должен своему ребенку – по Конституции и по совести. Мужчины, которые бегают от алиментов, должны понимать, что правда все равно победит», — подчеркнула Буцкая в беседе с НСН.

Она также отметила, что сегодня число должников по алиментам снижается за счет ряда мер, включая действующий с прошлого года реестр злостных неплательщиков, в который вносятся люди, которые имеют не просто долги, а уже несут административную или уголовную ответственность за уклонение от их погашения, заключила парламентарий.

До этого судебные приставы Москвы составили портрет среднестатистического должника по алиментам. Большинство людей, не платящих деньги на содержание своих детей — это мужчины в возрасте от 39 до 50 лет. Отмечается, что мужчины, на которых возбуждены исполнительные производства о взыскании алиментов, составляют 89,9% от общего числа должников, и только 10,1% от всех должников — это женщины. Практически на каждого из них действует ограничение на выезд из страны.

Ранее стало известно, что с Тимура Родригеза взыскивают более 7 млн рублей по алиментам.