Судебные приставы Москвы составили портрет среднестатистического должника по алиментам. Большинство людей, не платящих деньги на содержание своих детей — это мужчины в возрасте от 39 до 50 лет. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления ФССП России по Москве.

Отмечается, что мужчины, на которых возбуждены исполнительные производства о взыскании алиментов, составляют 89,9% от общего числа должников, и только 10,1% от всех должников — это женщины.

В ведомстве уточнили, что большинство неплательщиков алиментов живут на юге Москвы, а меньше всего они встречаются в Троицком, Зеленоградском и Новомосковском административных округах. Практически на каждого из них действует ограничение на выезд из страны.

26 июня стало известно, что в России за пять месяцев 2026 года приставы взыскали 42,3 миллиарда рублей алиментов. Там отметили, что с начала года доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, составила 92,3%.

Ранее ЛДПР предложила платить алименты за счет государства с последующим взысканием.