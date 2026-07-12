Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Тимур Родригез задолжал миллионы сыновьям

РИА Новости: с Тимура Родригеза взыскивают более 7 млн рублей по алиментам
ТНТ

С российского телеведущего и певца Тимура Родригеза (Керимова) принудительно взыскивают более 7 млн рублей долгов по алиментам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

26 мая на артиста было заведено два исполнительных производства о взыскании более чем 7,145 млн рублей по «нотариально удостоверенным соглашениям об уплате алиментов».

В декабре 2025 года Родригез проиграл суд по алиментам экс-супруге Анне Девочкиной. Артист хотел уменьшить размер выплат на содержание их общих сыновей — Мигеля и Даниэля. После развода родителей дети остались жить с мамой. Официально брак был расторгнут в мае 2025 года, однако шоумен делился, что расстался с бывшей женой еще в 2023 году.

В конце января 2026-го суд в Москве удовлетворил иск Родригеза и разрешил не платить алименты в размере 500 тысяч рублей на содержание бывшей супруги Анны Девочкиной. При этом расходы на детей он продолжит оплачивать.

В апреле Тимур Родригез объявил о помолвке с новой возлюбленной, актрисой Катей Кабак. В конце июня пара сыграла свадьбу. Для торжества невеста выбрала платье стоимость почти 100 тысяч рублей.

Ранее Катя Кабак рассказала, как познакомилась с Родригезом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 12 июля. Новый стандарт для «скорых», удары США по Ирану и самое многозначное русское слово
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!