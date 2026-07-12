Тимур Родригез задолжал миллионы сыновьям

С российского телеведущего и певца Тимура Родригеза (Керимова) принудительно взыскивают более 7 млн рублей долгов по алиментам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

26 мая на артиста было заведено два исполнительных производства о взыскании более чем 7,145 млн рублей по «нотариально удостоверенным соглашениям об уплате алиментов».

В декабре 2025 года Родригез проиграл суд по алиментам экс-супруге Анне Девочкиной. Артист хотел уменьшить размер выплат на содержание их общих сыновей — Мигеля и Даниэля. После развода родителей дети остались жить с мамой. Официально брак был расторгнут в мае 2025 года, однако шоумен делился, что расстался с бывшей женой еще в 2023 году.

В конце января 2026-го суд в Москве удовлетворил иск Родригеза и разрешил не платить алименты в размере 500 тысяч рублей на содержание бывшей супруги Анны Девочкиной. При этом расходы на детей он продолжит оплачивать.

В апреле Тимур Родригез объявил о помолвке с новой возлюбленной, актрисой Катей Кабак. В конце июня пара сыграла свадьбу. Для торжества невеста выбрала платье стоимость почти 100 тысяч рублей.

Ранее Катя Кабак рассказала, как познакомилась с Родригезом.