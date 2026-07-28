В жилом доме во Франции в коробках нашли тела пяти младенцев

Во Франции, в городе Оранж, в жилом доме обнаружили тела пяти младенцев. Об этом сообщает 20minutes со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника журналистов, останки новорожденных нашли в коробках. В доме проживала семейная пара. При этом, отмечается, что женщина ранее, 27 июля, родила здорового ребенка, тело которого также было обнаружено.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства гибели этого младенца, а также четырех других.

В мае 2025 года в доме в округе Пайетт, штат Айдахо, были найдены бездыханные тела 18-месячных близнецов. Спустя год их мать, Андреа Шоу, стала обвиняемой по делу об их гибели. По версии прокуратуры, женщина задушила детей, а затем дала интервью организации Children's Health Defense, выступающей против вакцинации.

Вместе с мужем она утверждала, что обнаружила Далласа и Тайсона мертвыми через восемь дней после того, как им сделали прививки от гепатита А, дифтерии, столбняка, коклюша и гриппа.

Ранее россиянка расправилась с новорожденным внуком и выбросила его тело в подвал.