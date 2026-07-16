Молодая мать расправилась с близнецами и заявила, что во всем виноваты прививки

Американка задушила двух детей и пыталась обвинить в их гибели вакцину

В США 23-летнюю девушку обвинили в убийстве своих детей. Она сама утверждала, что во всем виноваты прививки, NBC News.

В мае 2025 года в доме в округе Пайетт, штат Айдахо, были найдены бездыханные тела 18-месячных близнецов. Спустя год их мать, Андреа Шоу, стала обвиняемой по делу об их гибели.

По версии прокуратуры, женщина задушила своих детей, а затем дала интервью организации Children's Health Defense, выступающей против вакцинации.

Вместе с мужем она утверждала, что обнаружила Далласа и Тайсона мертвыми через восемь дней после того, как им сделали прививки от гепатита А, дифтерии, столбняка, коклюша и гриппа. Шоу также заявила, что вскоре после вакцинации детям стало плохо, но в больнице им просто дали обезболивающее.

За несколько дней до ареста американка вновь стала матерью, поэтому ее адвокат потребовал уменьшить сумму залога до $100 тыс., чтобы она могла быть побыть со своим младшим ребенком.

Однако судья постановил полностью аннулировать ее залог, назвав Шоу «угрозой» для новорожденного. Ее версию о смерти детей от вакцинации признали несостоятельной, по версии стороны обвинения, гибель младенцев «не была вызвана медицинскими причинами».

«Это тот случай, когда мать, к сожалению, убила двоих своих детей», — заявил прокурор округа.

Результаты медицинского вскрытия еще не опубликованы. Расследование по делу продолжается.

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