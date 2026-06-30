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Общество

Россиянка расправилась с новорожденным внуком и выбросила его тело в подвал

В Калининградской области женщину будут судить за расправу с новорожденным внуком
СУ СК России по Калининградской области

В Калининградской области 47-летнюю местную жительницу обвинили в расправе над новорожденным внуком, сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, в апреле 2016 года у дочери обвиняемой начались роды. Женщина, для которой ребенок был нежеланным, оказала ей помощь, а затем удушила новорожденного внука, поместила его тело в полиэтиленовый пакет и выбросила в подвальное окно дома на улице Вокзальной в Гусеве.

Там его наутро обнаружили прохожие. Длительное время преступление оставалось нераскрытым, но спустя годы экспертам удалось установить отца ребенка, а затем и его мать. Так выяснились детали случившегося, и бабушку жертвы задержали.

Кроме того, женщину будут судить по статье о мошенничестве за два невыплаченных потребительских кредита. Пока шло следствие, она находилась под стражей, но вину в расправе над внуком так и не признала. В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом.

Ранее москвичку, расправившуюся с шестилетним сыном, отправили на принудительное лечение.

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