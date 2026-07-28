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Проблемы с бензином в России
Общество

В Новосибирске школьник устроил потоп в многоэтажке, смыв в унитаз свой дневник

Школьник устроил коммунальную аварию в новосибирской многоэтажке
Shutterstock

В Новосибирске коммунальное ЧП произошло из-за школьника, который решил скрыть плохие оценки и смыл дневник в унитаз. Об этом стало известно kp.ru.

По данным источника, это случилось в конце мая в Плющихинском жилмассиве. Дневник застрял в трубах и перекрыл канализацию, после чего сточные воды начали подниматься обратно и заливать квартиру.

Жильцам пришлось ночью вызывать сантехника. Мастер вручную прочистил унитаз, достал из трубы дневник и восстановил работу системы. Сейчас собственники разбираются с последствиями потопа. Пострадавших в результате инцидента не было.

До этого женщина установила дома пилон и затопила две квартиры. Во время занятий установленный дома шест сорвался с крепления и повредил систему пожаротушения, из которой полилась вода. Из-за потопа часть мебели пришла в негодность, а самой женщине пришлось временно переехать в другую квартиру. К счастью, соседка снизу с пониманием отнеслась к случившемуся и не стала устраивать конфликт.

Ранее россиянин «захватил заложников», чтобы ему починили трубу.

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