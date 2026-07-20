Женщина установила дома пилон и затопила две квартиры

Женщина из США установила дома пилон и затопила две квартиры, пишет UPI.

Жительница Хьюстона затопила свою квартиру и жилье соседей после неудачной тренировки на пилоне. Во время занятий установленный дома шест сорвался с крепления и повредил систему пожаротушения, из которой полилась вода.

«Я была в полном шоке. Просто не могла поверить, что это происходит именно со мной», — рассказала танцовщица.

По ее словам, шест был установлен всего за три дня до инцидента. Она призналась, что переживала лишь о том, чтобы он не задел стены, и даже не думала, что может повредить пожарный спринклер.

Из-за потопа часть мебели пришла в негодность, а самой женщине пришлось временно переехать в другую квартиру. К счастью, соседка снизу с пониманием отнеслась к случившемуся и не стала устраивать конфликт.

После случившегося Гилберт заявила, что больше не собирается устанавливать пилон у себя дома и продолжит заниматься танцами только в специализированных студиях.

Танцовщица получила ожоги 90% тела после того, как ее юбка загорелась во время выступления.