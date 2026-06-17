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Общество

Россиянин «захватил заложников», чтобы ему починили трубу

В Кемеровской области мужчина выдумал захват заложников из-за потопа в доме
Global Look Press

В Кемеровской области мужчина выдумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к коммунальной аварии. Об этом сообщает УМВД региона.

54-летний кемеровчанин позвонил в единую диспетчерскую службу «112» и сообщил, что удерживает заложников, имеет оружие и требует выкуп в размере более 70 тысяч рублей. Полицейские установили, что никаких заложников и оружия у мужчины нет.

Как выяснилось, неделю назад в доме горожанина произошел потоп. Он неоднократно обращался в различные службы с жалобами на протекающую трубу, но ремонтировать ее никто не приехал. В один из дней, кемеровчанин крепко выпил и решил, что ложный вызов полиции поможет привлечь внимание к его проблеме.

В отношении нарушителя составлен административный протокол за ложный вызов спецслужб, ему грозит штраф до полутора тысяч рублей. Удалось ли мужчине добиться ремонта трубы, неизвестно.

Ранее пьяная россиянка от скуки вызвала домой полицию.

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