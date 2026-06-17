Россиянин «захватил заложников», чтобы ему починили трубу

В Кемеровской области мужчина выдумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к коммунальной аварии. Об этом сообщает УМВД региона.

54-летний кемеровчанин позвонил в единую диспетчерскую службу «112» и сообщил, что удерживает заложников, имеет оружие и требует выкуп в размере более 70 тысяч рублей. Полицейские установили, что никаких заложников и оружия у мужчины нет.

Как выяснилось, неделю назад в доме горожанина произошел потоп. Он неоднократно обращался в различные службы с жалобами на протекающую трубу, но ремонтировать ее никто не приехал. В один из дней, кемеровчанин крепко выпил и решил, что ложный вызов полиции поможет привлечь внимание к его проблеме.

В отношении нарушителя составлен административный протокол за ложный вызов спецслужб, ему грозит штраф до полутора тысяч рублей. Удалось ли мужчине добиться ремонта трубы, неизвестно.

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