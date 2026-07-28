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Общество

Врач предупредила, какие опасные симптомы могут вызывать энергетики

Врач Алиева: энергетики могут вызывать ощущение перебоев в работе сердца
Shutterstock/1take1shot

Энергетики могут временно учащать пульс, повышать артериальное давление, у некоторых людей возникают сердцебиение, ощущение перебоев в работе сердца, дрожь, тревожность, головокружение или нарушение сна. Об этом RuNews24.ru рассказала кардиолог, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского Университета Луиза Алиева.

По ее словам, у взрослых и здоровых людей небольшое количество таких напитков не спровоцирует тяжелых последствий.

«Однако понятие «одна банка» не отражает реальную дозу: содержание кофеина в упаковке может различаться в несколько раз. Кроме того, реакция зависит от массы тела, привычки к кофеину, скорости его метаболизма, принимаемых лекарств и сопутствующих заболеваний», — предупредила Алиева.

Она добавила, что люди получают кофеин не только из энергетиков, но также из кофе, чая, сладких газированных напитков, спортивных добавок и некоторых лекарственных препаратов. Особенно осторожными с ними следует быть пациентам с неконтролируемой артериальной гипертонией, нарушениями сердечного ритма, наследственными заболеваниями, повышающими риск аритмий, кардиомиопатиями, а также пациентам, у которых ранее возникали необъяснимые обмороки. Кроме того, энергетики опасны для детей, подростков и беременных.

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог клиник «Атлас», специалист превентивной медицины Зухра Салпагарова до этого рассказала «Газете.Ru», что сочетание энергетических напитков с кофе превышает безопасную дозу кофеина и создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Ранее сообщалось, что российский подросток оказался в больнице после восьми банок энергетика и стакана кофе.

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