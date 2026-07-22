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Общество

Российский подросток оказался в больнице после восьми банок энергетика и стакана кофе

Во Владивостоке подросток оказался в больнице после энергетиков и кофе
Shutterstock/1take1shot

Во Владивостоке 16-летний подросток оказался в больнице, выпив большое количество энергетика и кофе. Об этом сообщает пресс-служба Краевой детской клинической больницы №1.

Все началось с того, что молодой человек поссорился с подругой. После этого он выпил восемь банок энергетиков и стакан кофе, чтобы «быть на подъеме». Через несколько часов у него резко участилось сердцебиение и подскочило давление, а затем добавились тошнота, тремор конечностей и острый приступ тревоги.

На следующий день симптомы так и не прошли — подросток обратился в больницу. Врачи диагностировали у него первичную гипертензию и нарушение сердечного ритма. Отмечается, что в такой ситуации сердце могло просто не выдержать такой нагрузки.

Состояние юноши удалось стабилизировать. Теперь молодому человеку предстоит наблюдаться у кардиолога и педиатра.

Ранее стало известно, что в Приморье врачи вернули к жизни пациента, у которого на 15 минут остановилось сердце.

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