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Врач объяснила, почему энергетики не стоит пить с кофе

Кардиолог Салпагарова: банка энергетика и чашка кофе превышают безопасную дозу кофеина
Shutterstock/Arsenii Palivoda

Сочетание энергетических напитков с кофе превышает безопасную дозу кофеина и создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы. Об этом «Газете.Ru» рассказала Зухра Салпагарова, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог клиник «Атлас», специалист превентивной медицины.

Врач объяснила, что в среднем в одной банке энергетика содержится от 80 до 160 мг кофеина, а в чашке кофе — еще 80–120 мг. При совместном употреблении легко превысить безопасную разовую дозу, которая для большинства здоровых взрослых составляет до 200 мг за один прием и до 400 мг в сутки по данным Европейского общества по безопасности пищевых продуктов.

«Высокие дозы кофеина стимулируют выброс адреналина, что приводит к учащению пульса, повышению артериального давления и увеличению потребности сердца в кислороде», — отметила Салпагарова.

На этом фоне могут возникать сердцебиение, тревожность, бессонница, дрожь и головная боль. Особенно опасна такая комбинация для людей с артериальной гипертензией, нарушениями сердечного ритма, заболеваниями сердца, а также для подростков и беременных женщин.

«Действие энергетиков не ограничивается кофеином: в их состав часто входят гуарана, экстракт которой также является источником кофеина, а также таурин и другие стимуляторы, поэтому важно учитывать их суммарный эффект», — уточнила врач.

По ее словам, если требуется повысить концентрацию, безопаснее ограничиться одной чашкой кофе или другим источником кофеина без дополнительного употребления энергетиков.

«При регулярной усталости важно помнить, что есть более простые и безопасные методы восстановления, чем сочетание стимуляторов», — подытожила Салпагарова.

Ранее кардиолог объяснила, в какое время суток нельзя пить кофе.

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