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Общество

Конкурс в колледжи Москвы стал выше, чем в МГУ

Mash: конкурс в московские колледжи достиг 18 человек на место, обогнав МГУ
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Конкурс на поступление в московские колледжи стал выше, чем в МГУ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На одно место в колледже по специальности медсестра или медбрат претендуют 18 человек, на повара — 14-16 человек, в то время как в МГУ имени Ломоносова конкурс составляет примерно 11 человек на место. Абитуриенты также активно подают документы в колледжи на строителей (10-15 человек), сварщиков и электриков (8-12 человек).

Как отмечает издание, причиной такого интереса к рабочим специальностям стали высокие зарплаты в некоторых отраслях. К примеру, сварщики в отдельных случаях получают до 580 тысяч в месяц, а средняя зарплата по стране держится около 90 тыс. рублей. Частные сантехники в Москве берут за срочный вызов от восьми до 15 тыс. рублей.

Также в этом году московские колледжи ввели приоритет в поступлении для москвичей. В случае, если места останутся, на них смогут претендовать все остальные.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после начала приемной кампании в учреждения профессионального образования стало понятно, что молодежь для дальнейшего обучения чаще всего выбирает рабочие и технические специальности. Растет интерес в целом к среднему профессиональному образованию, отметил он.

Ранее стали известны самые популярные города среди абитуриентов в России.

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