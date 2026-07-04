Володин заявил о росте интереса выпускников к рабочим специальностям

Володин: молодежь чаще выбирает для обучения рабочие и технические специальности

Рабочие специальности стали все больше привлекать выпускников школ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере «Макс».

Он отметил, что после начала приемной кампании в учреждения профессионального образования стало понятно, что молодежь для дальнейшего обучения чаще всего выбирает рабочие и технические специальности. Растет интерес в целом к среднему профессианальному образованию, добавил Володин.

«По данным Министерства просвещения, в колледжи и техникумы поступают после 9 класса около 65% выпускников, после 11 класса — порядка 12%», — написал спикер Госдумы.

По его словам, несколько лет назад при выборе профобразования отмечался сильный перекос в сторону специальностей, которые не были связаны с рабочими профессиями, что приводило к переизбытку невостребованных кадров или же появлялся дефицит работников, который не могли восполнить.

Сейчас образовательная система перестраивается под запрос российской экономики, добавил Володин. Он обратил внимание, что в колледжах и техникумах на данный момент обучается 3,9 млн человек.

Ранее в Минобрнауки назвали срок перехода России на новую модель высшего образования.