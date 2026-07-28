В России не согласились с законностью увольнения за использование ИИ

Юрист Капштык: загрузка данных в ИИ – это еще не раскрытие коммерческой тайны

Если компания увольняет сотрудника за использование искусственного интеллекта, обвиняя его в раскрытии закрытой информации в боте, то такие случаи могут оказаться незаконными. Сама по себе загрузка информации в ИИ-бот не является раскрытием коммерческой тайны, поэтому это спорный вопрос, заявил RT юрист Юрий Капштык.

«Во-первых, работодатель обязан чётко прописать в трудовом договоре, инструкциях по безопасности или иных локальных актах прямой запрет на использование внешних сервисов и пересылку документов на личную почту», — подчеркнул эксперт.

Во-вторых, он призвал учитывать, что загрузка информации в нейросеть не означает автоматическое разглашение конфиденциальных данных – как минимум, нужны доказательства. То есть для увольнения работника следует сначала установить и доказать, что загружаемая в ИИ-бот информация стала доступна третьим лицам, использовалась в корыстных целях, что в итоге привело к ущербу для компании.

Комментируя подобные ситуации, юрист подчеркнул, что, например, наличие документов компании вне офиса никого не удивляет, так как многие работники вынуждены брать их с собой для выполнения задач на дому сверхурочно.

Напомним, московский суд признал законным увольнение директора по продажам инженерной компании, которая загружала служебные документы в китайскую нейросеть DeepSeek. Работодатель счёл это нарушением режима коммерческой тайны, суд поддержал его позицию. Почему использование искусственного интеллекта может стать основанием для увольнения и как защитить данные — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, могут ли им запретить использовать ИИ на работе.