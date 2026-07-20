Россиянам рассказали, могут ли им запретить использовать ИИ на работе

Юрист Южалин: за использование ИИ на работе могут наказать или уволить

В России трудовое законодательство не регламентирует вопросы использования искусственного интеллекта на работе, однако в отдельных случаях сотрудника могут за это наказать. Если руководитель установил соответствующий запрет, то при его нарушении может грозить дисциплинарная ответственность или даже увольнение, предупредил в беседе с RT руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Запрет на использование ИИ могут прописать в трудовом договоре или прочих внутренних документах компании. В этом случае сотрудники обязаны следовать установленному правилу, а за его нарушение руководитель имеет право применить санкции, отметил эксперт.

Что касается степени тяжести наказания, то она зависит от обстоятельств. Так, если нарушение допущено впервые, то работодатель может ограничиться замечанием или выговором.

«Если нарушения повторяются, закон позволяет работодателю расторгнуть трудовой договор за неоднократное нарушение работником должностных обязанностей, если он уже имеет непогашенные взыскания», — добавил Южалин.

Он подчеркнул, что в отдельных случаях применение ИИ является грубым нарушением должностных обязанностей и должно сразу караться увольнением. Например, это может затрагивать ситуации, когда из-за ИИ работник допустил разглашение корпоративной тайны, персональных данных и другой закрытой информации.

Исследователи до этого выяснили, что каждый второй россиянин положительно оценивает перспективу замены чиновников и депутатов искусственным интеллектом. В комментариях сторонники настаивают: «ИИ не подвержен коррупции и усталости»; «Это повысит эффективность и нивелирует субъективизм».

В правительстве ранее указали на важность внедрения ИИ в работу российских компаний.