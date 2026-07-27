В Москве топ-менеджера уволили за разглашение тайны через нейросеть. Это законно?

Директора по продажам в московской компании уволили за разглашение тайны в DeepSeek

Московский суд признал законным увольнение директора по продажам инженерной компании, которая загружала служебные документы в китайскую нейросеть DeepSeek. Работодатель счел это нарушением режима коммерческой тайны, суд поддержал его позицию. Почему использование искусственного интеллекта может стать основанием для увольнения и как защитить данные — в материале «Газеты.Ru».

Директор по продажам «ГК Энергопроф» Екатерина Р. была уволена после того, как использовала для работы искусственный интеллект. В компании посчитали, что сотрудница нарушила режим коммерческой тайны, так как загрузила в нейросеть конфиденциальные данные.

Ремизова не согласилась с расторжением трудового договора и потребовала оформить уход «по соглашению сторон». Она обратилась в суд, требуя компенсацию в размере 5 млн рублей . Компания предложила ей заключить мировое соглашение с выплатой 400 тыс. рублей, но женщина, которая получала ежемесячно около 800 тыс. рублей, отказалась.

Несмотря на доводы Ремизовой, суд отказал ей в большинстве требований. Как стало известно, директор загружала в сервис DeepSeek данные из защищенной системы компании, а также отправляла их на личную электронную почту в виде скрытой копии. Кроме того, работодатель заявил, что женщина раскрыла коммерческую информацию во время переговоров с одним из поставщиков, после чего контрагент прекратил работу с компанией.

Суд пришел к выводу, что производственной необходимости переносить документы на личную почту и размещать их в стороннем сервисе не было. Единственная выплата, которой удалось добиться Ремизовой от компании — компенсация морального вреда в размере 10 тыс. рублей . Женщине также отменили дисциплинарное взыскание.

Насколько безопасно использовать нейросети?

В июле 2026 года стало известно, что переписки пользователей DeepSeek оказались доступны через поисковую выдачу Google из-за ошибки в настройках сервиса. В открытом доступе можно было увидеть названия загруженных файлов, запросы пользователей и ответы. Инцидент вновь поднял вопрос о рисках передачи конфиденциальной информации в публичные ИИ-сервисы.

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Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил «Ридусу», что любые документы, которые человек загружает в облачные ИИ-сервисы, передаются на серверы их владельцев.

«Любая конфиденциальная информация после попадания в чат с ИИ может стать публичной. Этого можно избежать, развернув открытый код таких нейросетей на своем сервере», — отметил эксперт.

Можно ли уволить за использование искусственного интеллекта?

Опрошенные РБК юристы отмечают, что использование ChatGPT, DeepSeek или других нейросетей само по себе не является основанием для увольнения.

По словам адвоката Игоря Баранова, работодатель обязан доказать, что переданная информация действительно составляла коммерческую тайну, в организации действовал соответствующий режим защиты, а сотрудник был ознакомлен с установленными правилами .

Юрист Виолетта Волкова пояснила, что любая внешняя ИИ-платформа обрабатывает загруженные пользователем данные, поэтому доступ к ним потенциально получают не только сам сотрудник, но и владелец сервиса.

«Именно поэтому в организациях, где установлен режим коммерческой тайны, как правило, действуют строгие правила обращения с конфиденциальной информацией», — отметила Волкова.

Руководитель компании «Мир трудовых отношений» Юлия Жижерина добавила, что судебная практика по подобным спорам уже сформировалась. Если работник без необходимости пересылает документы, содержащие коммерческую тайну, на личную почту или загружает их во внешние сервисы, суды, как правило, поддерживают работодателя . Однако для этого компания должна заранее оформить положение о коммерческой тайне, определить перечень защищаемых сведений и ознакомить сотрудников с этими документами.

Нейросети становятся привычным рабочим инструментом

Популярность нейросетей в России продолжает расти. По данным исследования, ИИ-сервисы применяют 78% жителей страны.

Среди самых популярных нейросетей лидируют российские «Алиса AI» (46%) и GigaChat (45%). ChatGPT используют 38% опрошенных, DeepSeek — 20%, Gemini — 13%.